ОВДП українських банків зменшилися на 1,1%

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) - це цінні папери, які уряд розміщує лише на внутрішньому ринку. Держава дає гарантію, що після закінчення термінів покупець зможе відшкодувати свої гроші за їх номінальною вартістю.

Згідно з даними на липень 2020 року експерти відзначають зниження вартості портфеля ОВДП у українських банків.

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків зменшився на 4,409 млрд грн (на 1,1%) - до 418,650 млрд грн, юросіб - на 0,762 млрд грн (на 2,9%) - до 26,653 млрд грн, нерезидентів - на 0,523 млрд грн (на 0,6%) - до 90,110 млрд грн, фізосіб - на 0,037 млрд грн (на 0,5%) - до 7,210 млрд грн, Згідно з даними НБУ, в цілому портфель ОВДП скоротився на 5,731 млрд грн (на 0,7%) - до 867,189 млрд грн, тоді як у власності Нацбанку залишився без змін. Офіційний курс на 6 серпня-27,7028 грн / $ 1. (ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)