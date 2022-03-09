ОВДП принесли в скарбницю 6 млрд гривень

Пресслужба Міністерства фінансів України опублікувала дані по торгах, які відбулися 13 жовтня 2020 року. Згідно з ними держава змогла отримати 6 млрд гривень за допомогою залучення інвесторів до покупки ОВДП.

Так, на торгах особливу увагу привернули до себе дворічні цінні папери. Ставки по них були помітно підвищені, а в підсумку вони змогли залучити 6 млрд грн. Тим часом стало відомо, що саме дворічні облігації Мінфін розмістив на 1,13 млрд грн, а ставка по них в ході торгів змінювалася на 32 базисних пункти.

3-річних цінних паперів продали на 1,1 млрд грн.

Раніше Мінфін залучив понад 7 млрд гривень, і все це завдяки ОВДП. Якщо говорити про середньозважену дохідність, то за тримісячними гривневими ОВДП вона склала 7,19%, за річними в гривні - вже 9,89%, а за трирічними - 10,95%.

Також стало відомо про введення так званих зелених облігацій. За словами в.о. голови Держенергоефективності, саме «зелені облігації» є тим самим механізмом, який дозволяє залучити для державних екопроєктів більше закордонних інвесторів.