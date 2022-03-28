ОВДП поповнили бюджет на 1,955 млн гривень

Аукціони облігацій внутрішньої позики, що відбулися 03 листопада 2020 року, залучили до бюджету чималу суму. Згідно з даними Міністерства фінансів, державна скарбниця поповнилася на 1,955 млн гривень.

На аукціонах Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски державних цінних паперів у національній валюті з терміном обігу 3 місяці, 1 і 3 роки.

Від розміщення 3-місячних ОВДП до державного бюджету залучили 1,952 млн гривень. Середньозважена ставка прибутковості склала 7,5%.

Від розміщення гривневих 3-річних паперів до держбюджету залучили 3 млн гривень, середньозважена ставка прибутковості при цьому залишилася 10,95%. За однорічними ОВДП аукціон не відбувся.