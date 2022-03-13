ОВДП на 441,48 млрд гривень у власності банків - НБУ

11:10 19 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними Національного банку України, ОВДП на загальну суму 441,48 млрд гривень знаходяться у власності банків. При цьому цифра на 2,63 млрд гривень перевищує дані тижневої давності.

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів станом на 19 жовтня складає 80,13 млрд гривень, що на 0,84 млрд гривень менше, ніж було станом на 12 жовтня.

Станом на 19 жовтня обсяг ОВДП в портфелі юридичних осіб становить 29,85 млрд гривень, що на 0,65 млрд гривень менше, ніж було станом на 12 жовтня.

Обсяг ОВДП в портфелі фізичних осіб становить на 19 жовтня 7,92 млрд гривень (-0,41 млрд за тиждень). У власності НБУ станом на 19 жовтня обсяг ОВДП не змінився і становить 324,58 млрд гривень.

Раніше офіційні джерела повідомляли, що обсяг ОВДП у власності нерезидентів на 12 жовтня зменшився на 1 млрд гривень.