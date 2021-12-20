ОВДП: Мінфін опублікував паперів на 6,5 млрд гривень

Пресслужба Міністерства фінансів розповіла про діяльність в сфері продажу і покупки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Відомство розмістило сьогодні, 23 березня, облігацій на 6,5 млрд гривень і чекає, що їх куплять нерезиденти України.

Зокрема, Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 189 днів на 553,725 млн гривень під 8,59% річних, 350 днів - на 4 698,6 млн гривень під 10,75% річних, 609 днів - на 1 121,4 млн гривень під 11,1% річних, 756 днів - на 47,5 млн гривень під 11,7% річних і 1 155 днів - на 31,786 млн гривень під 12,05% річних.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 6 453 млн гривень.

У 2020 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Міністерство фінансів 2 березня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 6,9 млрд гривень і 163,5 млн доларів.

Раніше заступник глави Національного банку Дмитро Сологуб купив ОВДП майже на 3 млн гривень.