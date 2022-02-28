Відпустивши ціни на газ, уряд відразу отримав зростання його вартості

Населення України в черговий раз переживає комунальний шок. Зростання вартості газу заздалегідь визначило важку зиму для платників за тепло. Крім того, подорожчання енергоносіїв може позначитися на вартості товарів і послуг. Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", член комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, чому в Україні відбулося стрімке зростання ціни на газ.
Про це йшла мова в ефірі телеканалу "Прямий".
Нагадаємо, постачальники газу не стали знижувати річну ціну ресурсу для населення, заявлену в кінці квітня, з 1 травня 2021 по 30 квітня 2022 року, деякі підвищили ціну на червень у порівнянні з травнем, один - незначно знизив місячну пропозицію, свідчать дані моніторингу сайтів більше ніж 70 постачальників, проведеного "Енергореформою".
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