Відпустивши ціни на газ, уряд відразу отримав зростання його вартості

Населення України в черговий раз переживає комунальний шок. Зростання вартості газу заздалегідь визначило важку зиму для платників за тепло. Крім того, подорожчання енергоносіїв може позначитися на вартості товарів і послуг. Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", член комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, чому в Україні відбулося стрімке зростання ціни на газ.

Про це йшла мова в ефірі телеканалу "Прямий".

"Про що сьогодні говорив на погоджувальній раді п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко? Про те, що відбувається з ціною на газ. Адже ми знаємо, до чого завжди призводить державне регулювання. Ось вам наслідки. Після того, як намагалися утримати ціну на рівні якоїсь штучно сформованої величини, а потім ціни відпустили, ми отримали ринкову ціну, тому що немає державного регулювання. Я і сама бачила в своїх платіжках, - вона становить понад 9000 гривень", - зазначила вона. "Що відбувається в державі, більше відчувають люди. Адже енергетичні ресурси - це вартість комунальних платежів. На жаль, інших тенденцій люди поки не відчувають...", - підкреслила вона.

Нагадаємо, постачальники газу не стали знижувати річну ціну ресурсу для населення, заявлену в кінці квітня, з 1 травня 2021 по 30 квітня 2022 року, деякі підвищили ціну на червень у порівнянні з травнем, один - незначно знизив місячну пропозицію, свідчать дані моніторингу сайтів більше ніж 70 постачальників, проведеного "Енергореформою".