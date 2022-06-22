Отмена карантина не вызовет ажиотаж на валютном рынке

13:36 16 травня Київ, Україна

У Національному банку України вважають, що після карантину не буде ажіотажу в обмінниках



Під час карантину готівку були доступні в банківських відділеннях і небанківських пунктах обміну. У



Під час карантину готівку були доступні в банківських відділеннях і небанківських пунктах обміну. У НБУ не очікують, що після карантину всі "побіжать купувати долари". Про це розповів глава Національного банку України Яків Смолій.

"Сьогодні системні банки мають можливість надавати послугу обміну валюти онлайн через банківські програми. Тобто клієнти, які мали безготівкову гривню, мали і можливість поміняти її на безготівковий долар. Готівка була доступна для обміну в банківських відділеннях і небанківських пунктах обміну, які не закривалися у час карантину. Так що населення мало можливість обміняти гроші, коли хотілося. Ми не очікуємо, що (після завершення карантину - ред.) всі побіжать купувати долари ", - підкреслив Смолій.



Також він поділився думкою, що в першу чергу населення почне витрачати кошти, які у них ще є, тому що є певний відкладений попит.





"Хоча попит залишатиметься ще досить пригніченим, ми більше чекаємо на деяке збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не на збільшення валютних накопичень або валютних операцій. З іншого боку, для нас коливання курсу не є якоюсь" страшилкою ", ми вміємо з цим справлятися ", - додав Смолій.





Нагадаємо, на 16 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,68 грн / дол.