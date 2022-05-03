Відкрився Центр обслуговування гуртових пасажирських перевезень «Укрзалізниці»

В рамках розвитку пасажирських залізничних перевезень і внутрішнього туризму, зокрема, на «Укрзалізниці» запрацював Центр обслуговування гуртових пасажирських перевезень. Тепер клієнти, які замовляють групові поїздки пасажирів поїздами УЗ, можуть з комфортом і без зайвої паперової тяганини замовити необхідну кількість квитків, окремий вагон, вагон-салон або навіть додатковий поїзд. Повідомляється, що в центрі також можна замовити вагон-автомобілевоз, багажний вагон, екскурсії, харчування, і навіть організацію комплексних туристичних пакетів.

«Якщо раніше їм зі стосом паперів доводилося йти до залізничних кас і оформляти там квитки, то тепер маємо спеціальне приміщення, де можна це зробити зручно і швидко», - розповів директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський.

Наступним етапом вдосконалення формату обслуговування клієнтів стане впровадження онлайн системи замовлення квитків для групових пасажирських перевезень.

На цей момент подібний Центр відкритий тільки в Києві в приміщенні Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський і працює щодня з 8:00 до 20:00. Можливо, надалі представництва запрацюють і в інших великих містах України.

Нагадаємо, що недавно на зустрічі з представниками туристичного бізнесу України Володимир Жмак заявив про плани компанії найближчим часом завоювати більше ніж 50% внутрішніх туристів. Робити це будуть шляхом підвищення якості надання послуг, розширення географії маршрутів і зниження цін на квитки.