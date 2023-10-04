Відмова Нацбанку від фіксованого курсу: як зміни вплинуть на ринок
07:59 04 жовтня Київ, Україна
На відміну від керованого курсу, при плаваючому курсоутворенні НБУ
весь час згладжує надмірні коливання, однак курс визначається валютним ринком самостійно.
Про це сказав начальник департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.
"Зараз перехід до гнучкості обмінного курсу - це розуміння того, що у нас, як зараз, так і на наступні роки, ймовірно, буде постійний дефіцит валюти на ринку, і Нацбанк покриватиме такий дефіцит, продаючи валюту з міжнародних резервів. І це означає, що курс рухатиметься в обидві сторони як у бік підкріплення, так і в бік знецінення. Однак Нацбанк згладжуватиме коливання в обох цих напрямках", - зазначив він.
У той самий час Лепушинський підкреслив, що зміни, що відбулися, стосуються міжбанківського валютного ринку, тоді як у встановленні готівкового та карткового курсу нічого не зміниться.
Також представник НБУ запевнив, що курсові коливання обмежуватимуться.
"У Нацбанку є інструменти та можливості для приведення готівкового курсу ближче до офіційного курсу. Це, зокрема, пропозиції щодо збільшення іноземної валюти та збільшення можливості громадян купувати іноземну валюту", - додав він.
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