Відмова Нацбанку від фіксованого курсу: як зміни вплинуть на ринок

"Зараз перехід до гнучкості обмінного курсу - це розуміння того, що у нас, як зараз, так і на наступні роки, ймовірно, буде постійний дефіцит валюти на ринку, і Нацбанк покриватиме такий дефіцит, продаючи валюту з міжнародних резервів. І це означає, що курс рухатиметься в обидві сторони як у бік підкріплення, так і в бік знецінення. Однак Нацбанк згладжуватиме коливання в обох цих напрямках", - зазначив він.