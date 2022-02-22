Вітчизняні підприємства хімпрому просять уряд про товарний кредит у вигляді природного газу

17:37 21 лютий Київ, Україна

За півтора місяці до старту посівної кампанії українські аграрії мають мінеральні добрива в середньому на 36%. При цьому останніми роками з об'єктивних причин вітчизняні фермери вносили меншу кількість добрив, ніж до ЄС та США. Цього року цей показник може просісти ще на 10%.



За даними НАН України, дефіцит азотних добрив в Україні становить 2 млн.. тонн.



Така ситуація вплине на врожайність, економіку загалом, адже агросектор є одним із драйверів експорту.. Крім того, це ще й питання продовольчої безпеки – наявність та доступність за ціною базових харчових продуктів: борошна, цукру, хліба, олії, овочів тощо.



З іншого боку, не меншу підтримку через зростання вартості енергоносіїв потребують і вітчизняні виробники мінеральних добрив – підприємства хімічної промисловості.. Природний газ становить 80% сировини в хімпромі, через різке зростання цін на нього свого часу зупинявся Одеський припортовий завод, деякі інші зазнали значних втрат.



Хімпром, незважаючи на відповідні звернення УСПП, не був включений до урядових ініціатив щодо підтримки промисловості, адже встановлення граничних надбавок на газ власного видобутку стосувалося лише виробників так званих соціальних видів продукції.



Внаслідок цього почав зростати імпорт азотних добрив, у 2021 році збільшившись загалом на 97,6%.



Слід зазначити, що подорожчання газу вплинуло і на інших закордонних виробників, насамперед у ЄС. Отже, збільшилися ціни на імпортовану продукцію.



Вихід із цієї ситуації один – підтримати власне виробництво мінеральних добрив в обсягах, достатніх щодо весняної, а перспективі – осінньої посівної.



У зв'язку з чим уряд просять надати вітчизняним підприємствам хімпрому товарний кредит у вигляді газу в обсязі до 500 млн. куб. м до березня 2022 року включно. Повертати блакитне паливо виробники планують у квітні-липні 2022 року.



Вся продукція, яка виробляється із зазначеного природного газу, буде реалізована виключно на внутрішньому ринку України.



Слід зазначити, що таку ініціативу вже підтримала Міністерство аграрної політики.



Наразі необхідна чітка позиція Міністерства енергетики України та НАК «Нафтогаз України», а також розгляд цього питання на найближчому засіданні Уряду.