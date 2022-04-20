Відпочинок в ресторанах може подорожчати на 20%

19:34 21 липня Київ, Україна

Якщо Верховна Рада остаточно схвалить «ресурсний законопроєкт», що підвищує податки по багатьох статтях, зокрема, акцизний податок на алкоголь, в кафе і ресторанах різко виростуть ціни.

Йдеться про законопроєкт №5600 («ресурсний законопроєкт») про індексацію окремих податкових ставок і підвищення рентних платежів, вже схвалений парламентом в першому читанні.



Акциз може вирости таким чином:

4%-е пиво - з 2,78 грн/літр до 4,79 грн/літр;

ігристі вина - з 11,65 грн/літр до 12,23 грн/літр;

вина та інші зброджені напої - з 8,02 грн/літр до 8,42 грн/літр.

Це зростання акцизів неминуче вдарить по ресторанному бізнесу, вважають фахівці. Звичайно, ресторани і кафе через цей закон не закриються. Як показали минулі локдауни, у вітчизняній індустрії розваг досить високий запас міцності.

"Це точно не буде причиною закриття. Причинами можуть стати підвищення цін на опалення, послуги ЖКГ, локдауни. А закон - ні, не думаю... Це чергова неприємність від держави", - поділилася своїми міркуваннями глава компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

Практично всі великі українські ресторанні мережі благополучно пережили період локдаунів і карантинів. Ресторани і кафе освоїли нові форми взаємодії зі своїми клієнтами. При цьому, якщо закон приймуть, всі нові податки ресторатори "заверстають" в ціни на свої напої та страви, вважає Ольга Насонова.



А ось юристи компанії Poster POS бачать головну небезпеку цього законопроєкту в податкових перевірках. Причому податківці отримають право стягувати кошти з боржника без розгляду справи в суді.



Але якщо навіть з податками у ресторатора все гаразд, то йому все одно доведеться закладати збільшені ціни на алкоголь у вартість своїх послуг.

"Підвищення цін на акциз ресторани благополучно перенесуть на споживачів... Так, мас-маркети піднімуть ціни десь на 5-10%, а інші - не менше ніж на 15-20%", - припустила Насонова.

При цьому вона каже, що навіть підвищивши ціни, ресторани не втратять своїх клієнтів, тому що в ресторани ходять люди, у яких є гроші, і на останні вони там не розважаються.