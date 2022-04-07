Звіт ООН прогнозує занепад української економіки

Через пандемію коронавірусу економіка України може виявитися в гіршій за десятиліття рецесії. В результаті, дев'ять мільйонів людей опиняться в бідності. Про це йдеться в звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.

З початку пандемії більше 80% українських домогосподарств втратили доходи, а в більш ніж 40% сімей принаймні хтось один втратив роботу. Також у вересні 15% домогосподарств заявили, що мають борги - на початку пандемії таких було 11%.

Особливе занепокоєння у ООН викликає ситуація в Луганській області. У жовтні на підконтрольних територіях завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 70%. Даних про непідконтрольні території немає, але є повідомлення, що в селах не вистачає основних ліків, зокрема, антибіотиків і антивірусних препаратів. ООН передбачає, що соціально-економічні наслідки для регіону будуть руйнівними.

Уряд прогнозує, що в цьому році ВВП України впаде на 6%, а в 2021 і 2022 роках відновить зростання - приблизно на 4% щорічно.

Міжнародний валютний фонд налаштований на песимістичний прогноз - падіння на 8,2% в 2020 році.