Звіт НБУ про ІВБГ України - березень 2021

Щомісячний звіт Національного банку України показав, що в країні падає показник виробництва. Базові галузі України показали падіння на 0,1% за період з 01 по 31 березня 2021 року. Показники Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) склали 4,3% на лютий 2021 року.

Дані розміщені в «макроекономічному і монетарному звіті», опублікованому національним регулятором у квітні. Якщо дивитися рівень ІВБГ за весь перший квартал, то падіння склало 2,6%. У березні проявилося очікуване пожвавлення в сфері споживчого попиту, що стало передумовою для різкого стрибка зростання роздрібного товарообігу. Також вплинуло і відновлення зростання показників в промисловому виробництві, секторі переробної промисловості.

При цьому експерти говорять про те, що уповільнення падіння ІВБГ зафіксовано в зв'язку з тим, що рік тому, в березні, почалася коронакриза, а це значить, що база порівняння між результатами за березень 2020 року та березень 2021 року була низькою.