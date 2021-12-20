Основні шахрайства з картами українців - як убезпечити себе

13:33 09 липень Київ, Україна

З огляду на те, що в Україні під час карантину зросла кількість фінансових операцій за безготівковим розрахунком. При цьому найпопулярнішим видом шахрайства з платіжними картками як і раніше залишається соціальна інженерія та телефонні афери.

У прес-центрі Національного банку України закликають нікому не повідомляти свої персональні дані, PIN-коди карток, три цифри на зворотному боці картки, термін дії кредитки. Також не рекомендує давати одноразові СМС-паролі від банків.

Разом з тим в Департаменті платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України уточнили, що головне запам'ятати, що якщо клієнт сам банку нічого не доручав, ніхто з банку не буде дзвонити з уточненням будь-якої інформації для розблокування картки.

«Якщо такий дзвінок надійшов, нібито від банку або Служби безпеки, або навіть буде досить співробітником НБУ - знайте, що це 100-відсоткові аферисти», - сказав глава департаменту Олексій Шабан.

Нагадаємо, що в 2019 році Верховна Рада прийняла нову редакцію закону про Національний банк України. Згідно з цим законом, Національний банк стане регулятором ринку небанківських фінансових послуг в рамках «поділу», тобто розподілу повноважень національних фінансових послуг між НБУ і Національними цінними паперами та Комісія фондового ринку.

Також Національний банк України спростив процедуру закриття поточних банківських рахунків ФОП, які припиняють свою діяльність.