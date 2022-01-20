Ощадбанк виплатив понад 800 млн грн дивідендів

Пресслужба Ощадбанку опублікувала інформацію про роботу підприємства у 2021 році. Згідно з даними, Ощадбанк виплатив до державного бюджету 897 млн гривень дивідендів. Одночасно з цим Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким Ощадбанк може стати одним з членів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Кабінет Міністрів на засіданні 28 квітня затвердив річний звіт і розподіл прибутку Ощадбанку за 2020 рік.

"Відповідно до звітності, підтвердженої зовнішнім аудитом ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", прибуток банку за 2020 рік становить 2,78 млрд гривень. Згідно з рішенням уряду, держбюджет отримає дивіденди в розмірі 897 млн гривень. Це найбільша сума дивідендів, яку Ощадбанк сплатить акціонеру - державі з моменту свого заснування", - повідомили в банку.

Вказується, що інша частина прибутку буде спрямована до резервного фонду і на покриття збитків минулих років (139 млн гривень і 1,8 млрд гривень відповідно). Як повідомляла Податкова служба, в 2020 році Державний ощадний банк збільшив прибуток в 9,3 раза, до 2,8 млрд гривень.