Ощадбанк виграв суд у Ощадбанку Росії

Чотири роки тривали судові тяжби, в який російський Сбербанк намагався відсудити у українського Ощадбанку право на користування торговою маркою і отримати компенсацію. Однак, як стало відомо, напередодні суд нарешті прийняв рішення на користь Ощадбанку.
В ході судового процесу було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.
Представники російської сторони наполягали, що реєстрація Ощадбанком торгової марки Сбербанк в Україні порушила права Ощадбанку Росії.
Апеляційний суд погодився з позицією представників Ощадбанку, рішення вступило в силу.
До речі, в жовтні 2019 року Паризький апеляційний суд відхилив скаргу Росії за позовом Ощадбанку на $ 1,3 млрд. Суд відхилив спробу російської сторони припинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу.
Як зазначалося в повідомленні, рішенням арбітражу було визнано, що Російська Федерація несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної республіки Крим.
В Ощадбанку повідомили, що основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які в меншій мірі захищають державний імунітет, ніж Франція, може привести їй шкоду.
Нагадаємо, в листопаді 2018 року міжнародний арбітраж постановив відшкодувати Ощадбанку $ 1,3 млрд за збитки в Криму і нараховувати $ 97 тисяч відсотків в кожний наступний день.
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