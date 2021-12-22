Ощадбанк виграв суд у Ощадбанку Росії

Чотири роки тривали судові тяжби, в який російський Сбербанк намагався відсудити у українського Ощадбанку право на користування торговою маркою і отримати компенсацію. Однак, як стало відомо, напередодні суд нарешті прийняв рішення на користь Ощадбанку.

В ході судового процесу було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Представники російської сторони наполягали, що реєстрація Ощадбанком торгової марки Сбербанк в Україні порушила права Ощадбанку Росії.

"У свою чергу Ощадбанк надав всі необхідні і допустимі докази на підтвердження необґрунтованості вимог позивача", - йдеться в повідомленні.

Апеляційний суд погодився з позицією представників Ощадбанку, рішення вступило в силу.

До речі, в жовтні 2019 року Паризький апеляційний суд відхилив скаргу Росії за позовом Ощадбанку на $ 1,3 млрд. Суд відхилив спробу російської сторони припинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу.

Як зазначалося в повідомленні, рішенням арбітражу було визнано, що Російська Федерація несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної республіки Крим.

В Ощадбанку повідомили, що основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які в меншій мірі захищають державний імунітет, ніж Франція, може привести їй шкоду.

"За результатами розгляду суддя відхилив заяву Російської Федерації про призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Суддя вирішив, що наведені Російською Федерацією аргументи безпідставні і необґрунтовані ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року міжнародний арбітраж постановив відшкодувати Ощадбанку $ 1,3 млрд за збитки в Криму і нараховувати $ 97 тисяч відсотків в кожний наступний день.