Ощадбанк продовжує судові спори з компанією Ріната Ахметова - «Укртелекомом»

Суд між Ощадбанком і «Укртелекомом» триває. Його причина - заява Ощадбанку про те, що «Укртелеком» не виконав усіх зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів. Також, за словами представників банку, «Укртелеком» не викупив облігацій на 1 млрд гривень.

22.06.2021 Госпсуд Києва прийняв до розгляду скаргу Ощадбанку на дії держвиконавця, в якій держбанк просить суд:

- визнати неправомірними дії Дніпровського райвідділу Державної виконавчої служби в м.Київ, які полягають у винесенні повідомлення від 21.05.2021 про повернення Ощадбанку (як стягувачу) наказу Господарського суду м.Київ від 07.06.2018 у справі №910/3816/16 без прийняття до виконання;

- зобов'язати Дніпровський райвідділ ДВС винести постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання зазначеного судового наказу.

Ця суперечка стосується спроб Ощадбанку стягнути 382 400 000 грн заборгованості по облігаціях з ТОВ "ЕСУ" (власник 92,79% акцій "Укртелекому"; кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов). При цьому раніше в рамках зазначеної справи суди зобов'язали ТОВ "ЕСУ" погасити борг перед держбанком на суму майже 1 млрд грн.