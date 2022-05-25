Ощадбанк відсудив право на торговельну марку "Сбербанк"

16:46 20 серпня Київ, Україна

Понад п'ять років тривала судова тяжба Ощадбанку з російським Сбербанком , Верховний Суд завершив розгляд, згідно з яким дочірньому банку Сбербанку Росії заборонено використовувати в Україні назву Сбербанк.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій більше п'яти років і налічує тридцять томів матеріалів. Тривалість розгляду справи обумовлена активним протистоянням АТ "Сбербанк", якій зараз зобов'язаний припинити незаконне використання цієї торгової марки в Україні", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з рішенням Верховного суду Ощадбанк запевняє, що вердикт не вплине на права і обов'язки клієнтів українського банку-опонента.

"Це важливе рішення Верховного Суду дає Ощадбанку можливість більш надійно захистити права і інтереси своїх клієнтів", - впевнені в Ощадбанку.

Український держбанк в справі проти російського Сбербанку представляли незалежні адвокати Ярослав і Тетяна Огнев'юк.



Ощадбанк наполягав на незаконності перейменування української "дочки" Сбербанку Росії на Ощадбанк і заявляв про порушення прав інтелектуальної власності ще з січня 2016 року. В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії незаконно використовує торговельну марку "Сбербанк", що може вводити клієнтів в оману і певним чином впливати на їхню поведінку.