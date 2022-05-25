Ощадбанк відсудив право на торговельну марку "Сбербанк"

Понад п'ять років тривала судова тяжба Ощадбанку з російським Сбербанком, Верховний Суд завершив розгляд, згідно з яким дочірньому банку Сбербанку Росії заборонено використовувати в Україні назву Сбербанк.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
У зв'язку з рішенням Верховного суду Ощадбанк запевняє, що вердикт не вплине на права і обов'язки клієнтів українського банку-опонента.
Український держбанк в справі проти російського Сбербанку представляли незалежні адвокати Ярослав і Тетяна Огнев'юк.
Ощадбанк наполягав на незаконності перейменування української "дочки" Сбербанку Росії на Ощадбанк і заявляв про порушення прав інтелектуальної власності ще з січня 2016 року. В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії незаконно використовує торговельну марку "Сбербанк", що може вводити клієнтів в оману і певним чином впливати на їхню поведінку.
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