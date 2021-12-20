Ощадбанк буде брати комісію за оплату ЖКГ

Українці будуть платити комісію при оплаті комунальних послуг у відділенні Ощадбанку. Про це стало відомо після відповідної відповіді працівника банку на коментар користувача в соціальній мережі.

«Чому берете комісію при оплаті комунальних послуг на «довільні реквізити» через Ощад 24??? Раніше комісія була, якщо сума перевищує 5000!!! Що за беззаконня?», - написала клієнтка банку.

У відповідь представник Ощадбанку зазначив, що зміна тарифів банку пройшла 25 березня 2021 року.