Ощадбанк буде брати комісію за оплату ЖКГ

19:30 30 березень Київ, Україна

Українці будуть платити комісію при оплаті комунальних послуг у відділенні Ощадбанку. Про це стало відомо після відповідної відповіді працівника банку на коментар користувача в соціальній мережі.

«Чому берете комісію при оплаті комунальних послуг на «довільні реквізити» через Ощад 24??? Раніше комісія була, якщо сума перевищує 5000!!! Що за беззаконня?», - написала клієнтка банку.

У відповідь представник Ощадбанку зазначив, що зміна тарифів банку пройшла 25 березня 2021 року.

«Були змінені тарифи банку. З 25.03.2021 року при переказі коштів в Ощад 24/7 за реквізитами рахунку Ощадбанку не тарифікується, якщо ж рахунок відкритий в іншому банку, комісія 0,5% від суми, мінімум 2 грн. Посилання на тарифи вказане на сайті», - написав представник банку.