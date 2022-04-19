Восени українців чекає чергове зростання цін на продукти

13:32 20 липня Київ, Україна

Уже восени в Україні подорожчають зернові і соняшникова олія, що спричинить зростання цін і на інші базові продукти, такі як м'ясо, яйця і молоко.

Кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський впевнений, зниження цін на базові продукти влітку - це тенденція тимчасова.

«Хоча за останній місяць ціни на товари стабілізувалися, а на деякі навіть знизилися. Однак восени нас чекає чергове зростання цін. Зростання цін на харчові продукти є загальносвітовою тенденцією, яка обумовлена як дефіцитом низки харчових продуктів (запаси зерна знаходяться на мінімумі за останні 7 років), так і емісією долара та інших світових валют, що призводить до зростання інфляції», - зазначив експерт.

Експерти розповіли, до чого слід бути готовими вже в наступному сезоні, а також причини подорожчання продуктів.

Що може подорожчати восени

Українці вже в наступному сезоні зможуть відчути на собі зростання інфляції. Подорожчають, швидше за все, базові продукти - м'ясо, молоко, яйця.

«Оскільки аграрний сектор України орієнтований на експорт, особливо це стосується виробництва зерна та олійних культур, то зростання цін на світових ринках призводить до зростання експорту і зростання цін в Україні. Зростання цін на зернові культури, які використовують для виробництва кормів для відгодівлі худоби і птиці, призводить до зростання цін на м'ясо, яйця, молоко», - звертає увагу фахівець.

Хмелевський зазначає, що молочна галузь в Україні продовжує падати, а поголів'я корів постійно скорочується. Частину молока Україна вже імпортує. Крім того, відбувається масова фальсифікація молочної продукції шляхом використання пальмової олії та інших компонентів.

«Дефіцит молока і залежність від імпорту призводять до зростання цін на молочну продукцію. На подорожчання продовольства також впливає зростання цін на паливо, газ, електроенергію», - додає Хмелевський.

Ціни на продовольство досягли максимальної позначки за 13 років

Експерт нагадав, що хоча в останній місяць спостерігається зниження цін на електроенергію, однак восени з настанням опалювального сезону, ціни істотно виростуть.

«До підвищення цін також призводить зростання податків. У разі прийняття Верховною Радою законопроєкту № 5600, який передбачає введення мінімального податкового зобов'язання на селянські господарства, фермери закладуть нові податки в ціни на свою продукцію. Також до зростання цін призведе запуск ринку землі, адже всі витрати на покупку землі і зростання орендної плати аграрії теж переведуть на споживачів. Тому восени нас чекає чергова хвиля подорожчання, яка охопить всі продовольчі товари. Ну а взимку буде сезонна хвиля подорожчання овочів і фруктів», - резюмував Хмелевський.

Чому зросли ціни в цьому році?

Експерт з питань АПК, керівник комітету з аграрних питань української Асоціації бізнесу і торгівлі Яна Казьміна вважає, що на нинішній урожай і ціноутворення істотно вплинули погодні умови, тобто пізня весна. Ціни на овочі та ягоди можна було спостерігати «космічні».

«Якщо ми розглядаємо шість місяців з початку 2021, то свої корективи внесла пізня весна, що в свою чергу відбилося на ціновій політиці овочівництва та ягідництва. Ціни на перші овочі врожаю в червні поки високі. Наприклад, кілограм свіжої редиски досі коштує 45-60 гривень, а рік тому було дешевше на 25-30%. Крім цього, рік тому рання полуниця продавалася вже в квітні, в цьому - на два тижні пізніше і ціни захмарні - до 250 гривень за кілограм», - зазначає Яна.

М'ясо і риба не всім по кишені

Вартість м'яса і риби в цьому році значно зросла, якщо порівнювати з минулим. Але не всі сім'ї можуть собі дозволити купувати вдосталь таку продукцію. Це призвело до зниження його споживання на внутрішньому ринку країни.

«Ще важливий чинник підвищення цін на м'ясо і рибу - зниження його споживання на внутрішньому ринку України. За оцінками економічних експертів, українець з'їдає м'яса всього 53-54 кг на рік при нормі 92 кг, а європеєць - 94 кг. Вся справа у вартості м'яса і пересічний українець вибирає власним гаманцем. Таким чином, через знижений попит споживання на внутрішньому ринку ціна на м'ясо зростає і ціни на корми для худоби зросли на 30%, що врешті-решт відіб'ється на споживачеві», - вважає Казьміна.

Також експертка зазначила, що на підвищення цін на продовольство вплинула і пандемія. На внутрішньому ринку залишилися тільки «сильні» гравці великого і середнього бізнесу, практично витіснивши маленькі господарства.