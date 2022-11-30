Оператор ГТС України отримав обладнання від партнерів для ремонтних робіт

14:11 30 листопада Київ, Україна

Оператор ГТС України отримав обладнання від британських, італійських та естонських партнерів для ремонтних та діагностичних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ОГТСУ.

“Фахівці Оператора ГТС України проводять ремонтно-відновлювальні та діагностичні роботи під обстрілами, працюють на деокупованих територіях, де роботам передує розмінування. На сьогодні вони дбають про забезпечення гуманітарних потреб українців в умовах енергокризи”, - йдеться у повідомленні.

Оператори газотранспортних мереж з інших країн, як ніхто, розуміють весь рівень складності робіт, тож продовжують надавати підтримку своїм українським колегам, зазначили у пресслужбі.



Так, італійський оператор SNAM направив 400 запобіжників. Британська компанія National Grid передала цифрові товщиноміри покриттів, необхідні для контролю корозійного зношування стінок трубопроводів, дефектоскопії виробів. Gas Networks Ireland – світлову вежу, генератор, дрилі, бензопилу та інші інструменти. Крім того, з Естонії від Swedbank та E-governance academy надійшли сервери та жорсткі диски для забезпечення надійної роботи інформаційних систем.