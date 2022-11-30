Оператор ГТС України отримав обладнання від партнерів для ремонтних робіт

Оператор ГТС України отримав обладнання від британських, італійських та естонських партнерів для ремонтних та діагностичних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ОГТСУ.
Оператори газотранспортних мереж з інших країн, як ніхто, розуміють весь рівень складності робіт, тож продовжують надавати підтримку своїм українським колегам, зазначили у пресслужбі.
Так, італійський оператор SNAM направив 400 запобіжників. Британська компанія National Grid передала цифрові товщиноміри покриттів, необхідні для контролю корозійного зношування стінок трубопроводів, дефектоскопії виробів. Gas Networks Ireland – світлову вежу, генератор, дрилі, бензопилу та інші інструменти. Крім того, з Естонії від Swedbank та E-governance academy надійшли сервери та жорсткі диски для забезпечення надійної роботи інформаційних систем.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі