Оператор ГТС відзвітував про експорт газу за листопад

11:59 02 грудень Київ, Україна

Минулого місяця показник експорту газу поставив черговий рекорд, збільшивши показники за жовтень більш ніж на 100 млн кубічних метрів.



Про це йдеться у повідомленні "Оператора ГТС" України.



Повідомляється, що станом на листопад показник сягнув 566 мільйонів кубометрів, що на 24% або на 109 млн кубічних метрів більше, ніж у жовтні.



Лідер з експорту газу за цей період — Угорщина (постачання склало 317 млн кубічних метрів газу — це 66% від усіх постачань. У Словаччину постачання газу дійшли до 174 млн кубічних метрів (31% постачань), до Польщі — 75 млн кубічних метрів (13 %).



За інформацією видання, газ експортували понад 20 компаній, серед яких іноземні та українські трейдери, а також приватні видобувні компанії України. Станом на початок грудня нерезиденти зберігають в українських ПСГ близько 1,2 млрд куб. м газу на "митному складі".



Раніше Раніше «Оператор ГТС» повідомив, що за жовтень 2021 року за допомогою української газотранспортної системи до Європи було доставлено газ обсягом 2,63 мільярда кубометрів.



А це менше на 623 мільйони кубометрів, ніж було доставлено у вересні цього року.