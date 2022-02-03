ОПЕК+ ухвалила рішення про видобуток нафти на тлі побоювань щодо Росії та України

Нафтовий картель ОПЕК і союзні країни вирішують, скільки нафти направити у світову економіку, оскільки ціни на нафту коливаються близько семирічного максимуму, а ціни на бензин, що різко зростають, і побоювання з приводу військових дій Росії проти України посилюють занепокоєння з приводу поставок.
На думку аналітиків, ймовірним результатом онлайн-зустрічі в середу буде розробка плану альянсу ОПЕК+ щодо поступового відновлення видобутку, що скоротився у розпал пандемії коронавірусу в 2020 році.
Дотримання плану підтримає ціни на нафту, оскільки кілька членів альянсу не змогли виконати свою частку видобутку. Більш високі ціни на нафту відбиваються на всій світовій економіці з точки зору вищої споживчої інфляції в США та Європі та дорожчого палива для опалення, польотів та наземного транспорту.
Нещодавнє зростання цін також було викликане напруженістю у Східній Європі, «де невизначеність навколо Росії та України, що зберігається, може поставити під загрозу значну частину потоків російської нафти у разі зриву дипломатичних переговорів і матеріалізації санкцій щодо експорту енергоресурсів», — сказала Луїза Діксон, старший аналітик ринку нафти ціна в Rystad Energy.
Росія є великим виробником нафти та газу. Проте деякі аналітики вважають, що будь-які санкції, запроваджені США та Європою, будуть спрямовані на економію енергоресурсів.
ОПЕК+ «схоже, цілком задоволена ринками», оскільки ціни на нафту відновилися приблизно до 90 доларів за барель, тому, ймовірно, поки що збереже свій графік поступового підвищення, сказав Гері Піч, аналітик з постачання нафти в енергетичній інформаційній компанії Energy Intelligence.
ОПЕК+ зацікавлена в стабільній динаміці цін: хоча вищі ціни приносять користь державним бюджетам у країнах-виробниках, члени можуть не захотіти, щоб вони злетіли до рівнів понад 100 доларів за барель.
На думку аналітиків, ймовірним результатом онлайн-зустрічі в середу буде розробка плану альянсу ОПЕК+ щодо поступового відновлення видобутку, що скоротився у розпал пандемії коронавірусу в 2020 році.
Дотримання плану підтримає ціни на нафту, оскільки кілька членів альянсу не змогли виконати свою частку видобутку. Більш високі ціни на нафту відбиваються на всій світовій економіці з точки зору вищої споживчої інфляції в США та Європі та дорожчого палива для опалення, польотів та наземного транспорту.
Нещодавнє зростання цін також було викликане напруженістю у Східній Європі, «де невизначеність навколо Росії та України, що зберігається, може поставити під загрозу значну частину потоків російської нафти у разі зриву дипломатичних переговорів і матеріалізації санкцій щодо експорту енергоресурсів», — сказала Луїза Діксон, старший аналітик ринку нафти ціна в Rystad Energy.
Росія є великим виробником нафти та газу. Проте деякі аналітики вважають, що будь-які санкції, запроваджені США та Європою, будуть спрямовані на економію енергоресурсів.
ОПЕК+ «схоже, цілком задоволена ринками», оскільки ціни на нафту відновилися приблизно до 90 доларів за барель, тому, ймовірно, поки що збереже свій графік поступового підвищення, сказав Гері Піч, аналітик з постачання нафти в енергетичній інформаційній компанії Energy Intelligence.
ОПЕК+ зацікавлена в стабільній динаміці цін: хоча вищі ціни приносять користь державним бюджетам у країнах-виробниках, члени можуть не захотіти, щоб вони злетіли до рівнів понад 100 доларів за барель.
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