ОПЕК+ робить прогноз про світову економіку

ОПЕК+ на засіданні обговорив прогноз підвищення світової економіки в 2021 році. Згідно з даними, з минулого засідання макроекономічні показники зросли з, 8% до 5,1%. Однак генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо сказав, що "рано нюхати квіти", адже цей прогноз може бути переглянутий.
За його словами, які наводяться в пресрелізі, цей прогноз оточений невизначеностями, включаючи поширення мутацій вірусу COVID-19, нерівномірне надходження вакцин, продовження карантинів і початок третіх хвиль пандемії в різних країнах, а також інфляційний тиск.
Баркіндо заявив, що оцінка світового попиту на нафту в 2021 році буде трохи переглянута, і складе 5,6 млн барелів на добу (попередня - 5,9 млн б/д).
Баркіндо зазначив, що "за прогнозами, поставка нафти з боку країн не-ОПЕК (звіт включає і країни, що входять в ОПЕК+ - ред.) в 2021 році зросте на 1 млн б/д в порівнянні з 0,7 млн б/д , які очікувалися в ході останнього засідання комітету (3 березня, а звіт ОПЕК був випущений в середині березня - ред.), при цьому прогноз поставок рідких вуглеводнів з США залишився незмінним, припускаючи зростання на 0,16 млн б/д в 2021 році".
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