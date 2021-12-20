ОПЕК+ робить прогноз про світову економіку

ОПЕК+ на засіданні обговорив прогноз підвищення світової економіки в 2021 році. Згідно з даними, з минулого засідання макроекономічні показники зросли з, 8% до 5,1%. Однак генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо сказав, що "рано нюхати квіти", адже цей прогноз може бути переглянутий.

За його словами, які наводяться в пресрелізі, цей прогноз оточений невизначеностями, включаючи поширення мутацій вірусу COVID-19, нерівномірне надходження вакцин, продовження карантинів і початок третіх хвиль пандемії в різних країнах, а також інфляційний тиск.

"Більш того, ми також бачили, як ф'ючерси на нафту вперше з середини січня перейшли в контанго, хоча вони знову повернулися до беквордації, коли ринки переварили блокування Суецького каналу", - сказав він.

Баркіндо заявив, що оцінка світового попиту на нафту в 2021 році буде трохи переглянута, і складе 5,6 млн барелів на добу (попередня - 5,9 млн б/д).

"Існує також триваюча розбіжність між першою і другою половиною 2021 року. Оцінки на перше півріччя знову були скориговані в бік зниження, в основному через продовження карантинів і нових обмежень у багатьох ключових частинах Європи. Навпаки, перспективи попиту на нафту в другому півріччі залишалися відносно стабільними, відображаючи очікування більш сильного відновлення економіки і позитивного впливу розгортання вакцинації", - йдеться в заяві.

Баркіндо зазначив, що "за прогнозами, поставка нафти з боку країн не-ОПЕК (звіт включає і країни, що входять в ОПЕК+ - ред.) в 2021 році зросте на 1 млн б/д в порівнянні з 0,7 млн б/д , які очікувалися в ході останнього засідання комітету (3 березня, а звіт ОПЕК був випущений в середині березня - ред.), при цьому прогноз поставок рідких вуглеводнів з США залишився незмінним, припускаючи зростання на 0,16 млн б/д в 2021 році".