Побоюючись гніву Заходу, багаті росіяни прагнуть сховати свої активи у Дубаї
18:26 10 березень Київ, Україна
За словами іншого фінансового джерела, росіяни, які зіткнулися з економікою будинку, що руйнується, також прагнуть вкласти свої гроші в інвестиції, у тому числі в нерухомість і купівлю фондів, які не розкривають інформацію про власників.
Дубай, всесвітній туристичний напрямок, вже давно користується популярністю у росіян, саме вони були одними з найпопулярніших відвідувачів емірату і покупців нерухомості ще до війни і санкцій, що послідували за цим, які призвели до потрясінь в російській економіці.
ОАЕ у 2018 році запровадили програму «золотої» візи, яка надає інвесторам та іншим фахівцям 10-річний дозвіл на проживання.
Банки обережні
За словами джерел, рішення ОАЕ утриматися під час голосування в Раді Безпеки ООН, яка засуджує вторгнення, у поєднанні з тим, що суверенні фонди Перської затоки зберігають свій зв'язок з Росією, були сприйняті як розрада для багатих росіян.
Немає жодних ознак того, що російські багатства, що йдуть у Дубай, підпадають під санкції Заходу. Проте банкіри заявили, що існує ризик заподіяння шкоди репутації установ, які отримують російські кошти, оскільки транснаціональні корпорації по всьому світу розривають зв'язки з Москвою.
Деякі великі банки ОАЕ дотримуються обережного підходу. «Це не лише елемент обслуговування, а й керування інвестиціями, якого не вистачає більшості цих банків».
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