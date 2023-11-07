ООН просить виділити 435 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні

У зв'язку з коригуванням Плану реагування на гуманітарні виклики ООН просить партнерів надати Україні допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу ООН з координації гуманітарних питань (OCHA Ukraine).
Зазначається, що ці кошти дозволять протягом зимового періоду забезпечити гуманітарною допомогою понад 1,7 мільйона осіб по всій Україні до березня 2024 року.
Відповідний План реагування на гуманітарні виклики здійснюється у рамках підтримки зусиль уряду України, а також національних, регіональних та місцевих органів влади. Надалі він буде доповнений регулярною програмою, покликаною задовольнити потреби понад 11 мільйонів українців.
У рамках заходів реагування на 2023-2024 роки підтримка надаватиметься насамперед громадам, де велися чи ведуться активні бойові дії, а саме: у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській та Запорізькій областях.
В OCHA Ukraine зазначили, що ООН та партнери продовжують надавати допомогу прифронтовим громадам в Україні. З початку року до прифронтових районів прибули 96 гуманітарних конвоїв. Напередодні зими гуманітарні працівники роздають життєво необхідні речі, такі як термоковдри, матраци та обігрівачі.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу ООН з координації гуманітарних питань (OCHA Ukraine).
Зазначається, що ці кошти дозволять протягом зимового періоду забезпечити гуманітарною допомогою понад 1,7 мільйона осіб по всій Україні до березня 2024 року.
Відповідний План реагування на гуманітарні виклики здійснюється у рамках підтримки зусиль уряду України, а також національних, регіональних та місцевих органів влади. Надалі він буде доповнений регулярною програмою, покликаною задовольнити потреби понад 11 мільйонів українців.
У рамках заходів реагування на 2023-2024 роки підтримка надаватиметься насамперед громадам, де велися чи ведуться активні бойові дії, а саме: у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській та Запорізькій областях.
В OCHA Ukraine зазначили, що ООН та партнери продовжують надавати допомогу прифронтовим громадам в Україні. З початку року до прифронтових районів прибули 96 гуманітарних конвоїв. Напередодні зими гуманітарні працівники роздають життєво необхідні речі, такі як термоковдри, матраци та обігрівачі.
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