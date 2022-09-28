ООН вкрай стурбована ситуацією, що склалася на кордоні між Білоруссю та Польщею

Ситуацією, що склалася на кордоні між Білоруссю та Польщею, вкрай стурбувала ООН. Агентство у справах біженців звернулося до влади Польщі та Білорусії з проханням виявити гуманність щодо мігрантів.
Суть даного прохання полягає у забезпеченні державами безпеки мігрантів та дотримання їхніх конституційних прав.
Суть даного прохання полягає у забезпеченні державами безпеки мігрантів та дотримання їхніх конституційних прав.
Також наголошується, що користуватися вразливістю і розпачем людей, серед яких безліч жінок і дітей, – це неприйнятно і призведе до глобальних наслідків. Необхідно, за словами членів ООН, шукати альтернативні шляхи вирішення, зокрема, можливості гуманітарного реагування, що передбачає пропозицію про повернення мігрантів та біженців додому.
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