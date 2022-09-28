ООН вкрай стурбована ситуацією, що склалася на кордоні між Білоруссю та Польщею

12:07 10 листопада Київ, Україна





Суть даного прохання полягає у забезпеченні державами безпеки мігрантів та дотримання їхніх конституційних прав. Ситуацією, що склалася на кордоні між Білоруссю та Польщею, вкрай стурбувала ООН . Агентство у справах біженців звернулося до влади Польщі та Білорусії з проханням виявити гуманність щодо мігрантів.Суть даного прохання полягає у забезпеченні державами безпеки мігрантів та дотримання їхніх конституційних прав.

У заяві йдеться, що обидві конфліктуючі сторони повинні передусім не дбати про політику, а гарантувати безпеку, гідність та захист прав людей, які намагаються перетнути кордон. Цього вимагають і зобов'язання з міжнародного права.

Також наголошується, що користуватися вразливістю і розпачем людей, серед яких безліч жінок і дітей, – це неприйнятно і призведе до глобальних наслідків. Необхідно, за словами членів ООН, шукати альтернативні шляхи вирішення, зокрема, можливості гуманітарного реагування, що передбачає пропозицію про повернення мігрантів та біженців додому.