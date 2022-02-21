Онлайн-послуги ПФУ для пенсіонерів

07:58 29 вересень Київ, Україна

Онлайн-послуги для пенсіонерів перестали бути фантастикою. Пенсійний фонд вводить низку онлайн-послуг для тих, хто увійшов в пенсійний вік. Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

З 1 липня пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає потреби додатково звертатися і особисто відвідувати органи Пенсійного фонду. Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію заздалегідь і провести перевірку наявних у фонді даних. З початку роботи сервісу заяви подали вже 813 майбутніх пенсіонерів.

Крім цього, Мінцифри спільно з Пенсійним фондом вводять в роботу комплекс е-послуг, які дозволять не виходячи з дому, в режимі онлайн провести безліч операцій, пов'язаних з нарахуванням і виплатою пенсій.

Тепер люди пенсійного віку можуть скористатися послугами сервісів «Автопризначення пенсій», «Пенсійний калькулятор», мобільним додатком «Пенсійний фонд», а також електронною трудовою книжкою.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України розробив і впровадив новий мобільний додаток, який отримав назву «Пенсія в смартфоні». Тепер всі дані майбутній пенсіонер зможе подавати онлайн. Ця розробка виконана в рамках запровадження автоматичного нарахування пенсії в Україні.

У процесі розробки були враховані найрізноманітніші моменти, тому готовий додаток дозволить пенсіонеру завести особистий кабінет і безперешкодно входити туди з будь-якого мобільного пристрою (планшет, смартфон). Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду дасть можливість подавати документи, отримувати необхідні довідки, при необхідності отримати консультацію фахівця онлайн (дистанційно).

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