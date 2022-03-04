Олег Пензин: інфляція в Україні та її наслідки

Економіст Олег Пензин розповів про рівень інфляції в 2020 році. Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів, рівень інфляції до кінця року збільшиться до 11%. Зараз, показник коливається близько 3.5-4%.

"Сьогодні ціни на продукти харчування в Україні або дешевші торішніх на аналогічну дату, зокрема, борщовий набір, або вищі на 1,5-2%. Але я однозначно хочу сказати, що ми очікуємо зростання цін до кінця року. Від інфляції залежать середні зважені ціни на ринку - комуналки, продуктів і всього іншого. Ціни на продукти зазвичай у нас ростуть, як рівень інфляції, тому на 7-8% наш продуктовий кошик подорожчає до кінця року", - заявив експерт.

Відзначимо, що про зростання цін, зокрема, на хліб, заявили і в Асоціації пекарів України. За їхньою заявою, ціни виростуть до кінця 2020 на 15%. Однак Олег Пензин заявив, що підвищення такого рівня дещо завищене.

"Зараз дійсно існує світовий тренд підвищення цін на зерно. Але якщо ми подивимося на річну зміну цін на борошно, то вона вкрай незначна. Так, швидше за все, ми побачимо зростання цін на борошно в найближчі кілька місяців, але зараз борошно зросло відносно ціни минулого року не більше ніж на 2%", - заявив експерт.

Експерт зазначив, що якщо пекарі будуть настільки сильно "захоплюватися підвищенням цін на хліб", в Україні можуть знову ввести держрегулювання на соціально значущі продукти харчування, яке було скасовано в 2017 році. І тоді на популярні сорти хліба знову встановлять негативну рентабельність.

"Тоді пекарі виробляли на ринок в умовах негативної рентабельності. Вони не були в збитках, встановили досить високі ціни на торти, печиво і на різну випічку. Але соціальні сорти хліба вони тримали дешево - в цьому і була суть соціального держрегулювання. Зараз же пекарі повинні пам'ятати, що якщо вони збираються так сильно підвищувати ціни на хліб (а він зараз є основним продуктом в споживчому кошику українців), то держава може повернути держрегулювання в Україні", - сказав Олег Пензин.

Експерт зазначив, що по інших продуктах харчування все більш-менш прогнозовано і, якщо розбирати по цифрах, не так вже й страшно. Повинен трохи подорожчати цукор, оскільки в листопаді закінчується виробництво цукру з бурякового врожаю.

"Ціна на цукор перед новим сезоном об'єктивно завжди трохи зростає. Але не факт, що вона буде дуже високою", - сказав фахівець.

Також спрогнозував зростання цін на овочі, тому що вони сьогодні коштують дешевше, ніж торік. Також заявив, що паралельно подорожчає м'ясо - через зростання ціни на зерно (яке є комбікормом і їжею для тварин), а також соняшникова олія.