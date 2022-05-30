Близько третини української економіки не працює через війну – Шмигаль

12:31 30 травня Київ, Україна

На сьогодні через війну втрачено від 30% до 50% економіки України. Прогноз падіння ВВП також становить 30-50%.

«У середньому близько 35% економіки на сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу. При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, розмінування», – сказав він.

Близько 17% бізнесів взагалі припинили свою роботу, а 60% підприємств працюють на рівні, нижчому від довоєнного. Руйнування зазнали понад 25 тисяч кілометрів доріг, понад 200 заводів та 12 аеропортів. Понад 500 медичних закладів та 100 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано повністю.



Україна має бюджетний дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів щомісяця, тож підтримку надають закордонні партнери. Загалом прямі збитки від війни становлять близько 600 мільярдів доларів і зростають щодня.