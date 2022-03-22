Близько 840 млн гривень на рік втрачають українці на хабарях

Однією з головних проблем нашого суспільства є такий вид корупції, як хабарі. Так повелося, що від народження і до смерті громадянин України стикається з тяганиною в рішенні життєвих питань. «Проштовхнути» будь-яке питання завжди можна за хабар відповідній особі. Які кроки зробив нинішній уряд для вирішення цієї проблеми? Як зупинити витік коштів з гаманців українців?

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Віскуб заявив, що електронні послуги - це вигідно, оскільки вже сьогодні громадяни можуть заощадити до 495 млн грн на рік, якщо будуть отримувати державні послуги онлайн і не відвідувати державні органи. Це як раз ті кошти, які ви витрачаєте на дорогу, всілякі бланки і ксерокопії документів. Більш того, потенційна економія на хабарях досягає 841 млн грн на рік.

У Міністерстві цифрової трансформації також поінформували про запуск антикорупційних послуг на порталі «Дія». Зараз онлайн можна почати роботи і ввести в експлуатацію об'єкти класу ризику СС 1 (90% всього будівництва в Україні), до кінця року запустять послуги для інших класів. Крім того, відомство спростить електронну ідентифікацію завдяки сервісу «Дія» - SmartДія - електронний підпис, який можна отримати і переоформити зі смартфона.