Близько 40 компаній готуються до сертифікації щодо розмінування територій України — Мінекономіки

18:05 28 вересня Київ, Україна

Наразі в Україні є дозвіл на роботи з розмінування 17 сертифікованих компаній. Ще 29 перебувають у процесі сертифікації, і дозвіл на роботу на полях отримають у найближчі місяці.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, вже навесні 2024 очікується суттєве поповнення приватних операторів протимінної діяльності, оскільки близько 40 компаній готуються до сертифікації.
"Близько 40 компаній, за нашою інформацією, зараз готуються до сертифікації, збирають необхідні документи, вивчають досвід, знайомляться з процедурами, завозять техніку тощо". Тому навесні, наступного сезону, ми очікуємо на суттєве поповнення серед операторів протимінної діяльності, які не будуть урядовими структурами, а будуть приватними чи міжнародними організаціями, які будуть проводити розмінування", – пояснив Ігор Безкаравайний.