Близько 40 компаній готуються до сертифікації щодо розмінування територій України — Мінекономіки

18:05 28 вересня Київ, Україна

Наразі в Україні є дозвіл на роботи з розмінування 17 сертифікованих компаній. Ще 29 перебувають у процесі сертифікації, і дозвіл на роботу на полях отримають у найближчі місяці.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.



За його словами, вже навесні 2024 очікується суттєве поповнення приватних операторів протимінної діяльності, оскільки близько 40 компаній готуються до сертифікації.