Окупанти в Криму заявили про передачу українських портів у "федеральну власність" РФ

16:31 28 грудень Київ, Україна

Лідер російських окупантів у Криму Сергій Аксьонов заявив про передачу у «федеральну власність Росії» Керченського та Феодосійського морських портів. Вони перебувають у державній власності України. Про це він заявив на конференції 28 грудня, цитує Радіо Свобода.



Українські порти передають у федеральну власність Росії «для забезпечення завантаження, за збереження штатної чисельності та трудового колективу», розповів глава окупантів.. За його словами, вантажопотік через ці порти начебто має збільшитися.



Нагадаємо, після мітингів 26 лютого російські окупанти захопили кримський парламент.



16 березня 2014 р. на території Криму та Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали результатів голосування на референдумі. Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про приєднання Криму до Росії.





За підрахунками Офісу генпрокурора, загальна сума збитків, які Росія завдала Україні внаслідок незаконної анексії Криму, становить близько 1 трлн грн.. Вона не фіксована і зростатиме, доки триває російська агресія проти України.