Окупанти прицільно б'ють за сільськогосподарською технікою, підриваючи продбезпеку в Україні та світі

17:20 14 березня Київ, Україна

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони, окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні.

Систематичні випадки таких дій зафіксовано у Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). У ряді районів Херсонської та Харківської областей.



Також сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та використання як тягачі для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.



З останніх повідомлень: вночі 13 березня в населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району (Сумська область) завдано прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки.. Внаслідок удару вся техніка, понад 30 одиниць, була знищена.



Такі дії ворога свідчать про наступне 👇

⚠️Відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави.



⚠️Відноситься під загрозу продовольча безпека не лише України. Наша держава є одним із основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю.



⚠️Окупанти продовжують практику завдання ударів по цивільних об'єктах. Цим брутально порушуючи фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права.