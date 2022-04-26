Облгази заборгували понад 9 млрд гривень за відібраний газ

15:16 23 липня Київ, Україна

За підсумками першого півріччя 2021 року заборгованість операторів газорозподільних мереж України (облгазів) склала 9,4 мільярда гривень.



Про це повідомляється на сайті компанії.

"За підсумками I півріччя 2021 року заборгованість операторів газорозподільних мереж (обл-, міськгазів) перед ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) становить понад 9,4 млрд грн. На цю суму оператори безоплатно відібрали газ з української газотранспортної системи для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ)", - йдеться в повідомленні.

ОГТСУ зазначає, що за останні 2 місяці динаміка погашення заборгованості вкрай низька, при тому, що частина облгазів продовжує несанкціоновано відбирати газ і накопичувати борги.

"Попри санкції і кримінальні провадження Донецькоблгаз збільшив борг в червні на 57,6 млн грн (сукупний борг - 1,1 млрд грн), а Тернопільміськгаз - на 5,9 млн грн (0,6 млрд грн). Ці два облгази системно не розраховуються з ОГТСУ і є одними з найбільших боржників, які протягом багатьох місяців не платять за відібраний газ для своїх ВТВ", - підкреслює Оператор ГТС.

До того ж в червні значно наростили борги Кіровоградгаз (на 22,8 млн грн), Херсонгаз (на 19,4 млн грн), Мелітопольгаз (на 5,4 млн грн). ОГТСУ прогнозує, що з настанням нового опалювального сезону ситуація з накопиченням заборгованості погіршиться. Тому, зазначають у компанії, до настання опалювального періоду критично важливо імплементувати на рівні Кабінету Міністрів прийняті на законодавчому рівні зміни щодо впровадження розподільних рахунків для облгазів.

Такий механізм передбачає, що частина коштів, які облгази отримують від населення за послугу розподілу газу, буде автоматично перерахована для оплати за газ на ВТВ.