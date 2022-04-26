Облгази заборгували понад 9 млрд гривень за відібраний газ

За підсумками першого півріччя 2021 року заборгованість операторів газорозподільних мереж України (облгазів) склала 9,4 мільярда гривень.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Про це повідомляється на сайті компанії.
ОГТСУ зазначає, що за останні 2 місяці динаміка погашення заборгованості вкрай низька, при тому, що частина облгазів продовжує несанкціоновано відбирати газ і накопичувати борги.
До того ж в червні значно наростили борги Кіровоградгаз (на 22,8 млн грн), Херсонгаз (на 19,4 млн грн), Мелітопольгаз (на 5,4 млн грн). ОГТСУ прогнозує, що з настанням нового опалювального сезону ситуація з накопиченням заборгованості погіршиться. Тому, зазначають у компанії, до настання опалювального періоду критично важливо імплементувати на рівні Кабінету Міністрів прийняті на законодавчому рівні зміни щодо впровадження розподільних рахунків для облгазів.
Такий механізм передбачає, що частина коштів, які облгази отримують від населення за послугу розподілу газу, буде автоматично перерахована для оплати за газ на ВТВ.
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