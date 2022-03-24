Обмеження на виплату зарплат скасували - Кабмін

У карантинний період Кабінет Міністрів ввів обмеження, згідно з якими заробітна плата керівників і членів наглядових рад державних підприємств мала обмеження. Цифри повинні були не перевищувати 10 кратний розмір мінімальної зарплати. Сьогодні стало відомо, що обмеження скасовані.

В уряді нагадали, що Верховна Рада надала право Кабінету Міністрів скорочувати термін дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених законами щодо запобігання виникненню та поширенню Covid-19. Одночасно уряд повернув порядок, коли розмір винагороди визначається в кратності до середньомісячної оплати в залежності від групи підприємства і виду його економічної діяльності.

Також повернуті обмеження, якими місячний розмір зарплати керівника, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1250000 грн.

В уряді також заявили, що відповідно до міжнародних домовленостей, українська влада повинна зняти обмеження на виплати до 1 липня.

У квітні президент Володимир Зеленський заявляв українському народу у відеозверненні: «Затягнути паски повинні всі державні службовці. Уже з квітня, незалежно від рангу і посади, їхня зарплата не перевищує 47000 гривень. Це стосується всіх - суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, ЦВК і багатьох інших чиновників".

Так збиралися економити кошти в умовах карантину.