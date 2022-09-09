Офіс Укрпошти на Хрещатику ціною в мільярд?

Глава Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони планують продати приміщення головного офісу на Хрещатику, яке вже оцінили приблизно в 1 мільярд гривень.Про це Смілянський розповів в ефірі 24 каналу.

Він пояснив, що в головному офісі працює понад тисячу людей, які виконують виробничі процеси - обслуговують посольства, Кабмін. Отже - переконаний Смілянський - головного офісу не місце на Хрещатику по ряду причин.

"Хрещатик, Майдан - місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель ", - пояснив Смілянський.

Він додав, що можна залишити операційний зал як символ і візитку, проте іншу частину приміщення краще продати інвестору.

"Щоб привести офіс в порядок - треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення і IT-системи", - підкреслив Смілянський.