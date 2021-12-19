Офіс і майно АТ АКБ "Аркада" продадуть з аукціону

Пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомила про новий аукціон, який відбудеться 26 квітня в системі Prozorro.Продажі. Йдеться про продаж офісного приміщення АТ АКБ "Аркада". Крім головного офісу на Осокорках буде виставлено ще 44 одиниці інших основних засобів банку, що ліквідовується.

Офісне приміщення є колишнім відділенням банку "Аркада" і розташоване в Дарницькому районі Києва за адресою: вул. Єлизавети Чавдар, 32. Об'єкт має фасадне розташування і загальну площу 1,6 тис. кв. м. Поруч - інтенсивні транспортні і пішохідні потоки, розвинена інфраструктура. Також недалеко знаходиться станція метро "Осокорки".

Стартова ціна лота - 56 млн грн. Торги відбудуться по англійській моделі аукціону.

Національний банк 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з різким зменшенням нормативу достатності капіталу. З 26 серпня в банку введена тимчасова адміністрація.

Причиною такого рішення в НБУ назвали втрату банком права власності на власне офісне приміщення в центрі Києва, яке в липні перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва під управлінням банку "Аркада". АКБ "Аркада" створений в 1993 році. Власником істотної участі банку згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року був Костянтин Паливода (спільна участь 74,797%).

За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" займав 45 місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.