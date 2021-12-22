Офіційний курс валют в Україні на 13 серпня

Національному банку України вдалося трохи зміцнити гривню по відношенню до євро, хоча на міжбанківських торгах вона впала. Станом на 13 серпня офіційний курс гривні в НБУ склав 32,3961 за 1 євро. Ще напередодні, 12 серпня, він становив 32,5562 гривні за 1 євро.

Офіційний курс гривні до долара НБУ укріпив до 27,5266 грн / дол. в порівнянні з 27,5982 грн / дол. днем раніше.

На міжбанківському ринку протягом торгової сесії котирування долара в покупці знизилися з 27,57 грн. до 27,50 грн, в продажу - з 27,60 грн до 27,52 грн.

Котирування євро піднялися в покупці з 32,3340 грн до 32,3977 грн, в продажу - з 32,3692 грн до 32,4213 грн.

Котирування по російському рублю впали з 0,3766 грн до 0,3728 грн в покупці і з 0,3773 до 0,3732 грн в продажу.

Нагадаємо, Національний банк на середу, 12 серпня, послабив офіційний курс гривні до 32,5562 грн / євро в порівнянні з 32,4653 грн / євро днем раніше.