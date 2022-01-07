Офіційний курс гривні на четвер, 27 серпня

Після того, як в попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH / USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH / USD.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9921
1 долар США 27,3860
1 швейцарський франк 30,0549
10 ієн 2,5762
10 російських рублів 3,6127
1 євро 32,2812
До осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може вирости з позначки 27,3 до 27,6 грн / $.
Також в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 серпня на 3,31 коп. до 27,5629 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 1,61 коп. до 27,2871 UAH / USD.
Крім того, з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH / USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH / USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.
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