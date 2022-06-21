Офіційні безробітні в Україні залучатимуться до розбору завалів та будівництва укріплень

19:15 21 червня Київ, Україна

Офіційно зареєстровані безробітні, які не знайдуть роботу протягом 30 днів, залучатимуться до «суспільно корисних робіт».

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні – визначатиме місцева влада”, – зазначив глава уряду.

За цю роботу держава платитиме мінімальну зарплату (на червень це 6500 грн., з 1 жовтня це буде 6700 грн.).



Прем'єр пояснив, що таким рішенням уряд "усуває можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави та відмовлятися від запропонованої роботи".



Статус безробітного та виплати по безробіттю також втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.