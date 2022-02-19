Одне з міністерств перейменували - Кабмін

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася інформація про перейменування одного з міністерств. Йдеться про Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, яке отримало свою назву в 2019 році. Згідно з новим розпорядженням, відомство матиме нову назву - Міністерство економіки України.
Нагадаємо, у вересні 2019 Кабмін під керівництвом тодішнього прем'єра Олексія Гончарука перейменував низку міністерств. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі було перейменоване в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Додамо, на цьому тижні Рада змінила керівника Міністерства розвитку економіки. Народні депутати звільнили з посади міністра Ігоря Петрашка. Крісло Петрашка зайняв глава податкової Олексій Любченко. Він також отримав посаду першого віцепрем'єр-міністра
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