Одне з міністерств перейменували - Кабмін

12:00 22 травень Київ, Україна

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася інформація про перейменування одного з міністерств. Йдеться про Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, яке отримало свою назву в 2019 році. Згідно з новим розпорядженням, відомство матиме нову назву - Міністерство економіки України.



«Міністерству економіки в місячний строк у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови», - постановив уряд.





Нагадаємо, у вересні 2019 Кабмін під керівництвом тодішнього прем'єра Олексія Гончарука перейменував низку міністерств. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі було перейменоване в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.



Додамо, на цьому тижні Рада змінила керівника Міністерства розвитку економіки. Народні депутати звільнили з посади міністра Ігоря Петрашка. Крісло Петрашка зайняв глава податкової Олексій Любченко. Він також отримав посаду першого віцепрем'єр-міністра