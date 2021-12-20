Одеська консерваторія: куди поділи 3 млн грн?

18:58 14 липень Київ, Україна

Аудитори провели перевірку в Одеській консерваторії. За три роки діяльності співробітники Госаудітслужби виявили порушень на понад 3 мільйони гривень.

По-перше, співробітникам гуртожитку виплачували заробітну плату з порушенням законодавства, внаслідок чого скарбниця консерваторії втратила півтора мільйона гривень. По-друге, вартість проживання в гуртожитку була занижена. Через це не вистачає 220 тисяч гривень.

Крім того, студенти не оплачували навчання вчасно - установа втратила ще 440 тисяч. Підрядники ремонту в гуртожитку і таборі «Романтика» також незаконно завищили цінник на капремонт будівель - консерваторія втратила 140 тисяч гривень. Під час інспекції на вимогу аудиторів вже відшкодували 2,5 мільйона гривень. Вісім співробітників консерваторії притягнули до адміністративної відповідальності.