Одеська колонія буде виставлена ​​на аукціон повторно з ціною в два рази менше початкової - Мін'юст

26 липня 2021 року Міністерство юстиції повторно виставить на аукціон лот, який не змогли продати в червні поточного року. Об'єктом став майновий комплекс Південної виправної колонії № 51. З огляду на відсутність покупців першого разу, відомство прийняло рішення скоротити вартість лота в два рази.

Так, минулого разу стартова ціна Одеської колонії становила 223,3 мільйона гривень, а зараз - 111,6 мільйона гривень. Під час першого аукціону, який відбувся 25 червня, не було охочих придбати об'єкт.

Нагадаємо, що 3 червня в Україні вперше на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377,5 млн грн. Це сталося в рамках «Великого розпродажу в'язниць».

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції спільно з Фондом державного майна України оголосили про запуск проєкту з приватизації «законсервованих» в'язниць, в яких більше 2 років не перебувають затримані, а персонал зведений до мінімуму.