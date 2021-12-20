Оцифровка пенсійних справ в Україні: 900 тисяч з 11 мільйонів

11:37 06 серпень Київ, Україна

Пенсійний фонд України почав оцифровку справ громадян пенсійного віку. Таке нововведення полегшить роботу фонду в цілому і його відділів зокрема. Згідно з даними Департаменту інформаційних систем і електронних реєстрів - вже переведено в електронний вигляд понад 900 тисяч паперових справ.

"Робота з оцифрування архіву пенсійних справ розпочато в усіх головних управліннях Пенсійного фонду України і по Станом на 5 серпня 2020 оцифровано 915 0 тис. паперових пенсійних справ ", - йдеться у відповіді на питання журналістів.

Також наголошується, що роботи з оцифрування архіву пенсійних справ планується завершити до 2024 року.

Крім того, Пенсійний фонд нагадує, що введений електронний сервіс - мобільний додаток "Пенсійний фонд", завдяки чому реалізовано доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України в зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів і планшетів).

За допомогою мобільного додатка громадяни мають можливість подавати документи для призначення або перерахунку пенсії, отримати доступ до електронної пенсійної справи; перегляд і отримання відомостей про виплачену заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж.

Нагадаємо, що на 1 січня 2020 на Україні налічувалося понад 11 мільйонів пенсіонерів.