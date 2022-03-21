Оцінка падіння ВВП погіршена - Держстат

Державна служба статистики погіршила свій прогноз щодо темпів розвитку української економіки. Так, відомство опублікувало звіт, де погіршило оцінку падіння ВВП країни. У попередньому звіті падіння обчислювалося в 2%, в новому звіті - 2,2%.

Про це повідомляється на сайті Держкомстату. За даними статистичного відомства, номінальний ВВП склав 1008,6 млрд гривень, а ВВП в розрахунку на одну людину - 24280 гривень. Таким чином, економіка України падає п'ятий квартал поспіль.

Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, в II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, в IV кварталі - на 0,5%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).