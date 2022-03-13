Навчання в українських ВНЗ зросло в ціні

В Україні зросли ціни не тільки на ЖКГ і продукти, але і на навчання. Навчальний рік 2021/2022 відзначився подорожчанням - близько 10% від попередньої вартості. З урахуванням того, що в минулому році ВНЗ вже піднімали ціни, то загальне підвищення за 2 роки склало понад 20%.

Наприклад, в КНУ ім. Шевченка контракт буде коштувати не менше 31 тисячі, і це не найпопулярніші спеціальності - соцробота, бібліотечна та архівна справа. При цьому факультет міжнародних відносин - це вже 57,4 тис. грн на рік. Середній цінник на рік навчання в КНУ - трохи більше 44 тисяч гривень. У Києво-Могилянській академії приблизно такі ж ціни - від 27 тис. грн на факультетах екології та біології до 50 тис. грн на факультеті міжнародних відносин.

У Світовому банку затвердили виділення українським вищим навчальним закладам кредиту в сумі 200 млн доларів. Всі гроші підуть на зміни, які приведуть до поліпшення якості та ефективності системи освіти в Україні.

Важливо, що за гроші Світового банку буде проведена модернізація вишів і науково-дослідних лабораторій в них. Також розвиватимуть і онлайн-навчання, оскільки пандемія коронавірусу показала всім необхідність просувати таку систему навчання, розширювати можливості для студентів.