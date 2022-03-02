Загальне переведення пенсій українцям на картки скасували - Кабмін

07:34 03 червень Київ, Україна

На сайті Кабінету Міністрів України з'явився текст постанови №546 від 26 травня 2021 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». У ньому, крім іншого, йдеться про зміну порядку виплати пенсій.

Так, згідно з цією постановою, будуть внесені зміни в порядок виплати пенсій та грошової допомоги через рахунки в банках, який був затверджений в 1999 році.

Також буде змінено порядок виплати пенсій і держдопомоги за місцем проживання організаціями, які доставляють і виплачують ці кошти. До цього часу цей порядок регламентувався постановою уряду №1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги», затвердженою 16 грудня 2020 року.

Крім того, постанова Кабміну №546 вносить зміни до постанови №277 «Про додаткові заходи щодо організації виплати та доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів в межах України», прийнятої 29 березня 2021 року.

Відзначимо, що дана постанова передбачала переведення пенсіонерів на карткову форму виплати пенсій вже з 1 вересня 2021 року, проте в уряді вирішили доопрацювати документ.

Раніше повідомлялося, що українцям розповіли, чим може закінчитися конфлікт Укрпошти та Пенсійного фонду. Відзначимо, що зараз Укрпошта вже закрила банкомати і термінали банків, які перебували у відділеннях поштового сервісу.