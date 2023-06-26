Оновлений закон про фінансовий лізинг збільшить можливості його застосування - НБУ

За останні роки прогресивні зміни торкнулися і фінансової діяльності в різних галузях. Як ніколи швидко застарівають і стають сковуючими цю діяльність раніше прийняті закони. Як повідомила пресслужба Нацбанку України, новий закон про фінансовий лізинг створить передумови для розширення його сфери використання.

«Сталася подія, якої лізингова галузь чекала багато років, адже попередня редакція закону про фінансовий лізинг діяла з 2004 року. Відтоді в галузі накопичилося чимало проблем, які потрібно було вирішити на законодавчому рівні. Закон дозволить врегулювати ці зміни і ввести низку нововведень, які узгодять його з іншими законодавчими актами. Новий закон створить нові можливості для лізингових компаній, стимулюючи розвиток цього ринку», - підкреслив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Що дасть прийняття закону:

закон гармонізує і узагальнює визначення фінансового лізингу, які застосовуються в різних актах законодавства, чим посилює правову визначеність в питанні регулювання фінансового лізингу.

Серед нововведень закону:

посилення вимог щодо захисту прав споживачів послуг фінансового лізингу;

надання чіткого визначення договору фінансового лізингу;

врегулювання порядку набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу в кінці терміну лізингу.

Також документ встановлює порядок припинення договору фінансового лізингу в разі значного прострочення лізингових платежів. Це забезпечить захист прав і інтересів сумлінних сторін договору.

Крім того, закон визначає можливість передачі предмета лізингу в суборенду і регулює правила здійснення такої передачі.

Законом також усуваються розбіжності щодо форми, в якій повинен бути укладений договір фінансового лізингу і узгоджені вимоги закону до вимог законодавства про фінансовий моніторинг.

Ухвалення закону дозволить істотно розширити використання лізингу як альтернативи довгострокового фінансування придбання транспорту, обладнання, іншої техніки та нерухомості.