Оновлений закон про фінансовий лізинг збільшить можливості його застосування - НБУ

За останні роки прогресивні зміни торкнулися і фінансової діяльності в різних галузях. Як ніколи швидко застарівають і стають сковуючими цю діяльність раніше прийняті закони. Як повідомила пресслужба Нацбанку України, новий закон про фінансовий лізинг створить передумови для розширення його сфери використання.
Що дасть прийняття закону:
- закон гармонізує і узагальнює визначення фінансового лізингу, які застосовуються в різних актах законодавства, чим посилює правову визначеність в питанні регулювання фінансового лізингу.
Серед нововведень закону:
- посилення вимог щодо захисту прав споживачів послуг фінансового лізингу;
- надання чіткого визначення договору фінансового лізингу;
- врегулювання порядку набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу в кінці терміну лізингу.
Також документ встановлює порядок припинення договору фінансового лізингу в разі значного прострочення лізингових платежів. Це забезпечить захист прав і інтересів сумлінних сторін договору.
Крім того, закон визначає можливість передачі предмета лізингу в суборенду і регулює правила здійснення такої передачі.
Законом також усуваються розбіжності щодо форми, в якій повинен бути укладений договір фінансового лізингу і узгоджені вимоги закону до вимог законодавства про фінансовий моніторинг.
Ухвалення закону дозволить істотно розширити використання лізингу як альтернативи довгострокового фінансування придбання транспорту, обладнання, іншої техніки та нерухомості.
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