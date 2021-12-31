Облігації внутрішньої позики принесли бюджету 2.51 млрд гривень

Облігації внутрішньої позики - цінні папери, які можуть стати хорошим варіантом для вкладення коштів. Контролюються такі папери тільки державою, яке зобов'язується виплатити всім покупцям дивіденди через певний фіксований термін.

Міністерство фінансів на яке відбулося 18 серпня аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 1,66 млрд грн і $ 31 млн. Таким чином до держбюджету надійшло 2,51 млрд грн в еквіваленте.В зокрема, в ході аукціону інвесторам були запропоновані два випуски цінних паперів, номінованих у гривні, з терміном обігу 6 місяців і 2 роки, а також один випуск на 8 місяців, номінований в доларах США.

У підсумку 6-місячні облігації в гривні вдалося розмістити на 999,52 млн грн під 7,82% річних, дворічні - на 663,77 млн грн під 10,14% .Ще $ 31 млн Мінфін залучив від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті , під 3,39% річних.

Як повідомлялося, за підсумками попереднього аукціону з продажу ОВДП Міністерство фінансів залучило 4,88 млрд грн і $ 189,8 млн (у цілому 10,12 млрд грн в еквіваленті). Майже всі надходження в гривні забезпечила продаж краткросрочних облігацій.